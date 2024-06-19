調查：近3成僱主欲縮減人手

【本報訊】經濟不景加上港人北上消費潮，令不少企業對第三季就業展望亦抱保守態度，有人力資源公司昨日公布報告，發現29%受訪僱主有意縮減人手，來季就業展望指數為8%，與上季15%比較，下降7個百分點，而比起全球指數22%，亦低14個百分點。進行該調查的萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，由於國際經濟環境持續衰退，加上港人的消費模式轉向內地，僱主在增聘人手方面意願正面，但轉趨保守。

人力資源服務供應商萬寶盛華大中華昨日發表訪問了525名僱主的第三季就業展望調查，結果顯示有37%受訪僱主預計未來3個月會增聘人手，29%則有意縮減人手，32%指未有計劃在來季調整現時員工人數。7個受調查的行業中，只有運輸及物流業的就業展望為負17%，其餘6個行業的就業展望指數維持正數，分別是資訊科技業、醫療保健及生命科學業、通訊媒體業、金融及房地產業、工業與原料業、消費品及服務業，其中頭兩個行業指數最高，分別錄得就業展望指數正32%和正23%。

半數企業已採用人工智能 在受訪企業中，52%的企業已採用人工智能，25%的企業則表示將於未來一年內開始使用人工智能，以提升業務效率和質素。剩餘的通訊媒體業、金融及房地產業、工業與原料業以及消費品及服務業分別錄得9%、8%、7%及6%。

徐玉珊表示，儘管本地航空業復甦速度快於預期，但受到區域港口競爭加劇和國際貿易糾紛等因素影響，導致貨櫃吞吐量下降，該行業的招聘意願相對較為謹慎。至於其餘維持正數的6個行業，整體就業前景依然相對穩定，相信應屆畢業生的就業前景較明朗、正面，僱主在這個時間也有增聘人手的需求。

徐玉珊