助理大示威者逃捕 17被告囚20至70月

8人另涉暴動罪成 1人認危駕 在2019年執法部門包圍理工大學期間，有人涉嫌在何文田一帶，企圖協助理大內之人士逃避執法人員追捕，包括有「家長車」接載示威者。17人被控妨礙司法公正及暴動等罪，其中4人認罪，其餘13人經審訊後被裁定罪成。該17人昨在區院分別被判囚20至70個月。法官王詩麗形容被告「有預謀、有計劃、有分工」犯案，批評他們目無法紀胡作非為。

本案原本共涉19名被告，法官早前已判處較年輕的兩名被告進入教導所。昨日接受判刑的17名被告現年21至44歲，4人承認暴動罪，13人經審訊後被判罪成，他們同被控在2019年11月18日作出一項或一連串的行為，意圖妨礙執法部門將會作出的逮捕，而被告知道前述逮捕會被作出。當中8人另被裁定暴動罪成。其中一人另承認一項危駕罪。

官斥打擊司法公義執行 法官認為，理大暴動非常嚴重，批評他們目無法紀胡作非為，現場火光熊熊烽煙四起，儼如戰場，以72個月作為暴動罪量刑起點。對於有被告駕車，企圖協助理大內之人士逃離，法官認為行為大大打擊司法公義執行，而駕車的人罪責較登車之人為重。另外，法官指調查需時，不同意本案有延誤，但顧及被告候審一段時間，給予所有被告額外減刑。

最終，承認暴動罪的4人，包括林斌、陳俊鋒、麥韜及利文熙，全被判入獄44個月；其餘13人方面，被裁定暴動罪成的8人，包括伍偉楠、梁卓鋒、梁穎欣、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜及黎靖言。卓琬宜因年紀較輕，獲額外減刑，判囚60個月；其餘7人判入獄70個月。餘下5人被指是「家長車」接載者，其中何英傑、冼宏俊、林施雅及張頌熙被判囚20個月，另承認一項危駕罪的陳鎮洋，則判囚24個月。

案情指，案發當晚大批人士逃離理大，大部分人從理大連接X座和Z座的行人天橋游繩而下，也有人從附近周邊位置到達路面後，行走或由電單車接送到紅磡繞道上，該處有多部車輛接送這些從理大離開的人士。多輛車輛試圖離開現場時被執法人員截停和拘捕。本案被告有部分曾協助在理大的人逃走，有部分亦曾參與暴動。案件編號：DCCC 313，573/2021