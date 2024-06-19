車房爆炸案 死者夫獲賠72萬

【本報訊】慈雲山一間車房於2015年發生釀成3死9傷的車房大爆炸意外，其中一名64歲女死者的遺產代理人，於2018年入稟高院向涉案的車房男技工、同樣在事件中喪生的車房東主胡漢偉之遺產代理索償。高院聆案官關雨龍昨頒下判詞，下令胡漢偉一方需向女死者伍靄霞一方賠償共約72萬元，訟費及利息有待進一步計算。

訟費利息有待計算 本案原告是伍靄霞的遺產代理人，即其丈夫伍乾元，被告是涉案的車房男技工黎駿豪、同樣在事件中喪生的車房東主胡漢偉之遺產代理曾穎詩。入稟狀指，因為3名被告的疏忽引致女子伍靄霞於2015年4月26日，在慈雲山的環鳳街永安樓遇上致命意外喪生，原告因此向兩名被告索償。黎於2021年3月已被裁定須就事件負責，賠償金額有待評定，本案則只涉及評定車房東主一方的賠償額。

聆案官在2023年11月開庭聽取雙方陳詞，昨日頒下判詞，計及喪禮費用，及喪事補償等，下令胡漢偉一方需向死者伍靄霞一方賠償共約72萬元。根據資料，該宗大爆炸的3名死者分別是的士司機陳錦波（61歲）、車房東主胡漢偉（47歲）及附近的玻璃鏡業女店主伍靄霞（65歲）。黎駿豪於2020年因該宗爆炸案被裁定3項誤殺罪成，被判監8年。案件編號：HCPI 390/2018