積犯圖姦11歲女囚9.5年

性交驅鬼入獄11年 出冊再踩紅線 六旬漢因於2009年藉詞驅鬼而強姦19歲少女，經審訊後被判囚11年。但他於出獄一年半左右又重施故技，在2019年疑駕車載年僅11歲少女到流浮山荒地，再於車廂性侵她。他否認強姦罪受審，結果被裁定企圖強姦罪成，昨在高院被判囚9年半。高院法官黎婉姫引述報告指，事主有嚴重創傷後遺症，對事件記憶依然鮮明，猶如昨日發生。黎官形容本案「非常非常嚴重」，近乎強姦，考慮到兩人年齡相距約50年，過程中被告沒有使用避孕套，故額外加刑。

現年66歲的被告周錦華，任職裝修工，曾有兩段婚姻，過往有強姦案底。他於2009年藉詞為患有學習障礙的19歲少女進行「性交驅鬼」法事，先後與她3次性交，之後更將她強姦。翌年被裁定3項非法性交及一項強姦罪成，重囚11年。當時法官嚴斥他利用少女的無知和迷信誘使她性交，之後更將她強姦，令她有創傷後遺症，故將他重判。

據昨日庭上透露，被告於2018年3月服刑完畢並出獄。至於本案，被告被控於2019年10月21日強姦Ｘ，經審訊後陪審團以6比1裁定被告強姦罪不成立，但一致裁定屬交替控罪的企圖強姦罪罪成。

創傷後遺 事主厭惡男性 法官判刑指，報告顯示，事主有嚴重創傷後遺症，對事件記憶依然鮮明，猶如昨日發生，事後厭惡男性，只能跟女性交往。法官以5年監禁作量刑起點，考慮到兩人年齡相距約50年，性侵過程中被告沒有使用避孕套，被告有一定程度預謀，加上被告剛出獄，上一次刑罰不足以令他警惕，因此加刑至監禁9年半。

控方案情指，Ｘ案發時11歲，2019年10月20日，她透過朋友介紹下認識「華哥」。同月21日凌晨，兩人搭的士到一處，「華哥」再駕駛停泊在該處的一輛七人車，載Ｘ到雞伯嶺路鳳降村對開空地。「華哥」在車廂後座性侵Ｘ，包括在沒有使用避孕套下，將陰莖摩擦Ｘ私處。事後，「華哥」將500元交給Ｘ，着她不要告知他人。2021年7月12日被告被捕。Ｘ在認人手續中，認出被告就是「華哥」。案件編號：HCCC 16/2023