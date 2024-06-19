醫健：健康在您手：養老 養腦

全球人口老齡化下，各種老年病為長者自身、照顧者，以至醫療系統，構成相當大的壓力。根據世界衞生組織估算，於2019年全球就有逾5,000萬人患有認知障礙症，到2050年更會激增至1.3億人。過去社聯等機構估計，香港至少有10萬名認知障礙症患者；而政府統計處的調查亦發現，安老院舍中約有三分之一的院友患有不同程度的認知障礙症，比例僅次於高血壓及中風。

認知障礙症是一種由腦部疾病引起的綜合症，當中又以阿兹海默症佔大多數，影響患者的記憶、理解、言語及情緒等大腦功能，其認知能力會持續退化，最終喪失獨立生活能力，對照顧者造成一定壓力。

「身心社智」預防 此病雖無藥可醫，但一般來說若從日常生活做出改變，或可有效預防。簡單可分為四方面：

「身」：■多做運動及維持健康飲食，控制體重、血糖和血壓。根據身體狀況，可參考世衞的建議，每星期完成最少150分鐘中等強度帶氧運動，如急步行、慢跑及游泳等；

「心」：■抱持樂觀情緒及正向思維，建立良好興趣；

「社」：■維持社交活動，如參與義務工作等，積極融入社區；以及

「智」：■進行益智活動，例如玩遊戲、學習和閱讀。

長者可多留意就近的長者中心所提供的活動及報名參加，及早從各方面預防認知障礙症，做個精靈「老友記」！

聖雅各福群會懷愛長者鄰舍中心服務經理邵琬欣

聖雅各福群會