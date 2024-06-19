馬會撥4億設社區藥房 撐基層管理健康

【本報訊】香港人口老化、慢性疾病愈趨普及，基層面對的醫療負擔亦日益上升。香港賽馬會慈善信託基金撥捐超過4.15億元，宣布將主導策劃及推行「賽馬會藥健同心藥物支援網絡」，計劃在各區設立社區藥房，為公眾提供方便而可負擔的配藥、藥物諮詢服務，協助市民管理自身健康。

供可負擔配藥諮詢服務 該計劃為期5年，旨在擴大社區藥房服務範圍，並支援網絡內8間由社福機構營運的社區藥房，於各區為市民提供配藥服務。此外，註冊藥劑師會提供個人化免費藥物諮詢及用藥評估，並按需要提供健康建議或轉介，以支援慢性或輕微疾病患者的需要。社區藥房亦會進行跨專業合作，與地區康健中心、家庭醫生、公私營醫療系統、及社福機構合作，加強基礎醫療服務的支援。

計劃另一重點為培育人才。香港大學會為計劃制訂社區藥房運作指引、提供人才培訓及評估成效，以確保服務質素、效率及一致性。香港中文大學亦會參與人才培訓，並舉辦公眾教育活動，向市民推廣正確用藥知識，同時提高大眾公共衞生意識。

馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉表示，家庭醫生是基層醫療的核心，而藥劑師亦是不可或缺的一環。對於長者，尤其院舍長者，藥物管理十分重要，希望是次計劃可以為可持續發展基層醫療覓得出路，真正幫助到病人。