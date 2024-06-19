發燒嘔吐心驟停 8歲女甲流喪命

流感季節未止 迄5孩不治 年初開始的流感季節至今未停，昨日再傳一名兒童染疫而亡的噩耗，令今次流感季奪走的孩童增至5人。衞生防護中心昨日表示，一名過往健康良好的8歲女童，本月16日感染甲型流感，翌日先後被帶到私家醫生診所及明愛醫院求醫，但於明愛醫院急症室心臟驟停，同日去世。中心初步調查顯示，死者的家居接觸者至今沒有出現病徵，她就讀的學校最近亦沒有出現上呼吸道感染及流感個案爆發。

現病徵翌日離世 中心指，患者自16日起發燒及嘔吐，翌日已死亡。她的呼吸道樣本經化驗後，證實感染甲型流感（H3）病毒。中心表示，正調查該宗死亡個案，包括就病人死因作進一步調查。加上本次個案，今個流感季節累計已有5名兒童感染流感後死亡。

中心資料顯示，截至本月12日的流感季中，本港共錄得29宗兒童流感相關之嚴重併發症或死亡個案，其中16宗個案感染甲型（H1）流感，9宗感染甲型（H3）流感和4宗感染乙型流感。嚴重個案中，有6宗已接種流感疫苗。

根據中心早前公布的最新監察數據，過去數周，流感在本港的活躍程度持續下降，截至6月8日的實驗室監測也發現，當局搜集的近9,000個樣本中，有近6%個案帶有甲型或乙型流感；當中有91%為甲型（H1）流感、7%為甲型（H3）流感及1%為乙型流感，目前主流的流感病毒仍然為甲型（H1）流感。

而受流感威脅較大者是兒童及長者，中心資料顯示，流感季節中共錄得967宗流感重症或死亡的成人個案，其中643人死亡。在全部個案中，有534人感染甲型（H1）流感，258人感染甲型（H3）流感，一人感染甲型（H1）及甲型（H3）流感，103人感染甲型流感（有待分型），68人感染乙型流感和3人感染丙型流感。中心又提到，在已掌握臨床資料的成人死亡個案中，大約有84%本身有慢性疾病。