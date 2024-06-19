身份證面世75年 曾以顏色分性別

【本報訊】舊款智能身份證即將失效，港人使用的身份證也進入新階段。翻查資料，香港身份證至今約有75年歷史，1949年，港府開始登記人口、並簽發身份證，自此，港人身份證走過多個階段，由紙本至膠面身份證，一度以顏色分辨性別，其後轉為電腦身份證，再蛻變為智能身份證，然後邁向第二代的智能身份證。

首代硬質紙張製造 資料顯示，1949年之前，本港並沒有任何人口登記。但隨着人口不斷增加，與及大量內地居民移居香港，港府在1949年以簽發身份證的方式登記人口。首批身份證是用硬質的紙張製造，證上沒有顯示期限。直至1960年6月開始，當時政府重新登記人口，並簽發膠面身份證，最大特色是以證件顏色分辨性別，紅色代表女、藍色代表男，證件正面載有持證人的相片及拇指指模，個人資料則載於背面，亦同時首次簽發兒童身份證，只列持證人的姓氏及沿用父或母的身份證號碼。

其後港府於1973年推出新的膠面身份證，成年人和兒童身份證皆採用同一式樣，取消手指模及加入出生地點。在1983年起，身份證亦進入電腦化時代，全港居民分批更換高度防偽的電腦身份證。證件以帶有防偽水印的先進保安紙張製造，持證人的資料由電腦以噴墨打印機編印，相片則經影像處理後印刷在證上，再加上塑膠硬膜而成。由1987年起，身份證細分為「香港永久性居民身份證」及「香港身份證」，註明持證人是否擁有香港居留權。

2003年引入智能化 踏入千禧年代，入境處在2003年引入全新的智能式身份證系統，並簽發具備多種用途的智能式身份證。證件以耐用及安全可靠的物料及激光刻蝕技術製成，加上防偽特徵，並設電腦晶片儲存及處理數據。持證人亦可在各出入境管制站，使用旅客自助出入境檢查系統「e-道」服務，加快手續效率，更可選擇加入非入境事務增值服務在身份證內，例如儲存數碼證書；借書證；及駕駛執照等。現時使用的第二代智能身份證在2018年面世，升級防偽特徵和個人資料保障功能，有助促進香港公共服務電子化及電子商貿發展。