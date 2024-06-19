舊款智能身份證 明年分兩階段失效

入境處指逾18萬人仍未換領 入境處於2018年底起推行更換新智能身份證計劃，去年3月結束。處方昨日宣布，舊款智能身份證明年將分兩階段逐步失效（見表），處方估計尚有約18萬張舊證未更新，舊身份證失效不會影響持證人的居留權及出入境自由，不過，相關人士入境時所使用舊證會被回收，之後須於30日內到人事登記辦事處申請換領新證。有回港探親市民昨日申請換新智能身份證，稱預約過程順利，換領程序亦快速，而舊證失效安排亦讓有需要市民有足夠時間換證。

當局根據《人事登記條例》第7C條發出《2024年人事登記（身分證失效）令》，本周五（21日）便會刊憲，下周三（26日）將提交立法會進行「先訂立後審議」程序。1970年或之後出生市民的舊證，將於明年5月12日失效，而1969年或之前出生市民的舊證，則於明年10月12日失效。現時4間人事登記處將維持延長服務時間至年底，觀塘臨時辦事處持續運作至明年第三季，期間將提供充分的換證服務，呼籲未換證市民盡快申請。

入境處副處長戴志源解釋，換證計劃原定於2022年10月結束，但當時受疫情影響，不少身處境外市民未能於指定日期回港換證，所以該處將計劃延至去年3月3日。計劃結束時，市民換證率約為85%，比2023年換證計劃的92%低，故當時本港並未作出舊證失效安排。

然而，隨着社會復常，去年初本港恢復通關，不少境外市民陸續回港換證，截至上月31日，整體換證率已達90%，認為現時是適當時候宣布舊證失效，以阻嚇及偵察非法使用舊證及冒充者、或偽造舊證人士。

根據2003年換證計劃的比率估算，入境處估計目前仍有約18.2萬人將申請換證，其中約11萬為1970年或以後出生人士，約7萬為1969年或之前出生人士，相信大部分均於境外，之前因疫情等原因未能回港。處方去年已推出多項措施，包括延長4間人事登記辦事處服務時間至晚上10時、增設觀塘臨時辦事處、將身份證系統預約日子由24個工作日延至96個工作日等。戴志源表示，上述4間人事登記辦事處將維持延長服務時間至年底，一周可處理約6,000個申請；觀塘臨時辦事處則將持續運作至明年第三季，一周可處理約6,600個申請，強調現時處理容量充裕。

失效舊證入境將被收回 戴志源強調，舊證失效不影響永久居留權及出入境自由，只要持有效旅行證件就可出入境，身處境外港人亦不會因不換證而違法，但若用失效舊證入境，該處職員會回收舊證，市民須於入境30日內申請新證，倘不遵從最高可被罰款25,000港元及監禁兩年；失效舊證亦不能用作申請護照及本港其他旅行證件，預計其他部門及公私營機構亦將作出相應安排，呼籲未換證市民盡快申請換領新智能身份證。

入境處將持續派員探訪院舍，為長者換證至明年首季，目前已探訪1,050間院舍，更換約44,000張身份證，以現時剩餘未探訪院舍容量估算，最多約10,000名院舍長者仍未換證。

回港婦換證讚安排便捷 今年60歲的林女士移居加拿大30年，疫情期間未能回港，故遲遲沒有換證，最近她因探親回港，順道申請換領新智能身份證。她表示，一個月前預約昨天換領身份證，預約過程順利，到辦事處亦很快完成程序，並認為今次舊證失效安排已提供足夠時間讓市民換證。

入境處副處長戴志源指舊身份證明年將分批失效。（袁志豪攝） 舊款智能身份證失效時間