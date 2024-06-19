港大副校懸空逾5年 政府斥不理想礙行政

【本報訊】香港大學近期爆發校政風波，港大高層人事任命的「內鬥」仍未平息，調研小組已會見港大校長張翔和校委會主席王沛詩，兩人對副校長任命仍存在分歧。政府昨再回應事件表示，調研小組上周宣布成立，幫助港大處理事情，小組已經開始工作，要校對紀錄。

崗位4年換5人 政府稱，初步看到有副校長崗位懸空超過5年，亦有副校長崗位懸空期間4年換了5個人，情況並不理想，不可能不影響行政工作。又指若大家都同意將港大利益放在首位，解決事情只是意願問題，要求調研小組盡快定出工作優次，而政府撥款予任何大學，都有問責協議，確保公帑用得其所，並通過撥款提升大學管治問責，認為在香港和港大利益大前提之下，應盡快尋求共識，處理今次事件。

至於王沛詩，昨被多次追問事件，她表示暫時不作回應，會繼續支持香港大學。被問到兼任多項公職，會否有衝突及考慮辭任部分職務。王沛詩回應指，無身份衝突。

張翔與王沛詩率領的校委會近日頻頻過招，一方指摘校委會繞過校長辦公室、委任新的副校長；一方則指摘對方事前知情，懸空重要管理層多時，有礙校內管治。

張翔 王沛詩