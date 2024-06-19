前教師踢爆4月起冇出糧 林陳只顧權鬥 救校袖手

【本報訊】正生書院於今年1月爆出詐騙案醜聞，昨日有一名前書院老師發公開信，提及林希聖及陳兆焯二人即使遠在他方，仍然可以透過安排親信加入正生會董事會，控制書院內的各種大小事；信中又透露，書院教師自今年4月起已經「無糧出」，斥責林陳二人只顧權鬥，拒絕調動資金拯救書院。

董事會安插親信 幕後操控 該名前教師在信中提到，林陳二人被執法部門通緝開始，在對書院內的控制可謂有增無減，譬如每日的書院老師更份及學生行程，仍然需要經過遠在他方的他們批准；又指該二人當知道有方案可以令書院的戶口解凍繼續營運後，便立即安排親信加入正生會董事會，信中亦點名劉民和、蕭如發及楊躍等人。

前教師又指，在書院爆出詐騙案醜聞後，林陳二人一直要求書院內的教師「Take Side」（選邊站），言語間更暗示「如果唔企喺佢哋果邊，之後其實都會炒」，形容所有教師都已經心灰意冷，「同一直認識嘅陳校長及林校監完全係兩個樣」；更指林陳即使離開正生會董事會，但事實上仍是正生基金公司及正生書院公司的董事，若到公司註冊處查證便一目了然。

信中又透露，正生書院教師自今年4月起已經冇糧出，但是陳林二人只顧權鬥，拒絕調動資金拯救書院，慨嘆「睇唔到書院仲有未來，金錢令人腐化」，並斥所謂的「宗教」及「慈善事業」在兩人口中，只是一個「呃錢」的藉口，「講到錢根本無情講！」