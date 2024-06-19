光環消逝 正生3罪一身蟻 政府追究到底

半億捐款拒追討 潛逃董事揸數簿 爆鑊無亡羊補牢 營辦正生書院的正生會年初被執法部門調查有資產遭轉移海外，已潛逃海外的該會前董事包括林希聖、陳兆焯等涉虛假陳述及詐騙，將5,000萬元屬正生會捐款的資產轉移到海外，遭當局通緝。事隔半年，由新董事領軍兩個多月的正生會早前忽然宣布下月7日停運正生書院，但拒絕採取行動追回資產。政府昨日發出措詞激烈的聲明，強烈譴責正生會，斥其「未能克盡己職，姑息養奸」，決定將正生會和正生書院的事宜交由執法機關依法調查和跟進。議員亦批評正生會的決定如與竊款者「狼狽為奸」，認為當局即使調查不易，亦應尋回真相，還學生及捐款人一個公道。

狠批董事會包庇 姑息養奸 政府聲明對領導正生會的新董事會大表失望。聲明指，正生會本月12日發表緊急聲明，聲稱會「以負責任的態度」作出有關正生書院的決策，保安局禁毒處遂立即與正生會董事會會面，卻發現其言行與事實不符。當局羅列3點，逐點批評董事會「姑息養奸、行為惡劣」，「聲稱與在逃的前董事林希聖和陳兆焯已撇清關係」根本不可信。

聲明第一點就談到正生會以經濟困難而停運正生書院一事，政府斥責董事會在改組後首次會議便立刻通過議案，拒絕追討早前被林希聖和陳兆焯轉移到外地、以正生書院名義所籌得的超過半億元款項，認為正生會有包庇潛逃者之嫌，且無任何意欲幫助正生書院師生。

至於正生會與林、陳二人撇清關係，二人無權指導董事會決策一說，政府發現，被通緝二人仍然擔任正生會轄下「基督教正生書院有限公司」及/或「正生基金有限公司」的董事，更可操作正生會及轄下公司的銀行帳戶。

最後一點則是，正生會現任董事會4月中就任近兩個月以來，從沒有提出具體方案解決正生書院面對的問題，在正生書院面對燃眉之急之際，不但沒盡責追回被轉移的資產，反而在改組後首次會議就急急通過令人費解（拒絕追討半億元款項）的議案，並發表不盡不實的聲明，企圖誤導公眾，當局直斥行為惡劣。正生會早前曾指政府凍結該會款項、拖欠工程費等，令正生會財困。

議員質疑詐騙 促部門徹查 對於政府嚴詞斥責正生會新任董事會、並交執法機關調查一事，議員葛珮帆指摘正生會董事會包庇林希聖和陳兆焯，更利用「幫助學生」為藉口中飽私囊，正生會竟然拒絕追討有關款項，兩者狼狽為奸，形容行為「無恥」。她認為，半億元款項已被轉移到海外，擔心「財到光棍手，一去無回頭」。

葛珮帆提到當時陳兆焯以書院財困為名籌款，但款項卻被轉移到海外，正生會及正生書院有機會在事件上有一定角色，執法部門應調查是否涉及詐騙與非法籌款，不過她亦指出事件相隔太久，人又已逃到英國，相關證據很大機會已被銷毀，惟雖然調查並不容易，她亦支援當局尋回真相還學生公道。

而近期有正生書院教師稱被欠薪一事，教育局指，已提醒學校按合約條款法例處理教職員支薪，該局已聯同其他政府部門聯絡家長，提供適切幫助。

陳兆焯 林希聖 當局發聲明指正生會有包庇潛逃者之嫌。