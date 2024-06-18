劃一加薪須檢討 積弊成習難善治

面對逾千億元財政赤字，行政長官會同行政會議早前拍板，今年高中低層公務員劃一加薪3%，生效日期並追溯至2024年4月1日；意味公務員連續3年逆市加薪，根據政府數據顯示，包括公務員、廉政公署人員、資助機構和輔助部隊在內，3年來加薪涉及款額逾270億元。公務員事務局局長楊何蓓茵認為劃一加薪幅度切合今年狀況。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨日討論有關決定。事實上，每年對於薪酬多寡、加幅是否合適，勞資雙方各執一詞乃司空見慣。政府就話根據公務員加薪機制，行政會議考慮6大因素作出決定，包括薪酬趨勢調查結果、香港經濟情況、生活費用變動、政府財政狀況、職方要求及公務員士氣。

議員對今次無論任何級別均劃一加薪3%，又有何意見呢？有議員認為整個加薪架構對表現好和表現平庸的公務員並沒有分別，認為政府需要思考如何分別不同表現的公務員有不同加薪，以免出現「老奉」加薪的情況，以及能夠激勵績效。事實上，若然公務員「做又三十六，唔做又三十六」，又或者一味抱着「少做少錯，不做不錯」的心態，這樣的公僕即使循規蹈矩，依然是個無過失的「庸才」，卻又可以薪照加職級照跳！對比表現出色的公務員，若然又是同樣劃一加薪，確實不公平！久而久之，說不定亦會「甘於平庸」。反正「躺平」又無事，為何要動起來、勤力奮發？

高官回應稱，相關制度以前曾作檢討，但較為複雜，而目前希望可以處理表現不好的公務員；如簡化處理機制、要求部門評核貼近現實。高官又指同意工作表現不佳的公務員不應該獲得同樣的增薪點，但指機制仍在下工夫，以劃分表現不好的公務員。

有議員指每次情況考慮很多因素，是否可以用更科學和方程式計算薪酬加幅，避免公務員和社會每次「估估吓」，而是用更科學和客觀的態度處理。誠然，社會的進步和持續發展，端賴各行各業不同持份者的參與和努力，對表現出色的人士予以表揚，對工作不負眾望、能急市民所急的公務員加薪，即使逆市加薪，相信市民亦會覺得「加有所值」。然而，對於那些不稱職的高層公務員，於決策上經常甩轆，甚且發放資訊都一塌糊塗，已經如此高薪厚酬又劃一加人工，試問如何服人？

高官指6大因素於不同年份有不同考慮，部分年份如近年政府面臨財赤，政府財政承擔能力到甚麼地步很重要，如有年份需要提升公務員士氣，可能此部分較重要，因此現時沒有方程式給予特定比重，也能讓行會因應當時情況作出更合適決定，而有部分因素如公務員士氣也較難量化。所謂較難「量化」，其實是遁詞；正如有論者指出，無差別性的調薪制度，更可能產生「劣幣驅逐良幣」的效果，令一些能力優秀、可於私人市場取得更好待遇的優質公務員，考慮離開政府。至於留低而不思改善、進取的公務員，積弊成習慣，只會變成尸位素餐的冗員，拖累政府的整個公務員架構，試問怎可能達致良政善治？劃一加薪有必要檢討，有賞有罰才是王道。