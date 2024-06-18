笑看天下：峰會失敗 蛇無頭不行

烏克蘭總統澤連斯基喺瑞士舉行嘅和平峰會表示，一旦國際社會同意烏克蘭提出嘅和平方案，佢將向俄羅斯提出。澤連斯基喺會上發表演說，期盼峰會為烏克蘭與俄羅斯達成公正且持久嘅解決方案奠定基礎。澤氏的意願，恐怕只會是一廂情願。

普京之前明確透露，俄願意停火並展開和談，只要烏克蘭放棄加入北約，並從俄羅斯佔領嘅4個區內撤軍。然而，代表美國總統拜登與會嘅副總統賀錦麗即表示，普京並非提出談判，而係要求烏克蘭投降。歐盟委員會主席萊恩於會後直言，和平不可能一步到達，當中有不少過程，需要耐心和決心，又批評普京提出的要求「沒有人會接受這種蠻橫的條件」，強調歐盟將與烏克蘭並肩至最後。美國和歐盟已經擺出支持烏克蘭「戰鬥到底」嘅架勢，可見呢個「和平峰會」已不會有和平曙光嘅希望。

出席峰會嘅沙特阿拉伯外交大臣費薩爾稱，任何有意義的進展均需要各方作出艱難妥協，任何可信的進程都需要俄羅斯參與。事實上，今次有92個國家和8個國際機構，合共100個代表團參與峰會，係俄烏戰事以來最多國家參與的涉烏會談，但因冇邀請俄羅斯，以及中國缺席，峰會已注定難達一致共識。最終有80個國家及4個組織簽署支持聯合公報，未簽署的正式與會國包括南非、印度、沙特、阿聯酋、泰國、墨西哥、巴西等。

外媒認為，中國缺席峰會將限制孤立俄羅斯從而施壓的效果；與會的土耳其外長相信若俄有代表參與，會議更能有實質成果。瑞士外長表明如各國有足夠意願，可在11月美國大選前再舉行峰會；老朽則認為蛇無頭不行，不邀請俄羅斯，美國及歐盟繼續埋首沙堆不面對現實，再舉辦N次峰會亦嘥氣而已。