自成一家：破壞國際規則後遺症

剛剛落幕的七大工業國集團（G7）領袖峰會，達成了不少共識，其中一項較受矚目的措施，是各國將動用俄羅斯在歐美被凍結資產的利息，向烏克蘭提供500億美元貸款。這筆款項預料今年年底才能匯到烏國手上，對當前俄烏戰爭的影響甚微，但象徵性意義甚大。

以前我曾經說過，俄烏戰爭並不構成沒收俄國財產的理由，因為俄羅斯沒有和G7交戰，若G7擅自挪用俄羅斯的海外資產，就是嚴重違反了國際法。所以這次G7換了一個做法，就是利用這些資產所產生的利息作為抵押，然後向烏克蘭提供一次性貸款。按照歐美的說法，這不是沒收俄羅斯的3,000億美元資產，不算破壞國際規則。

但是無論G7怎麼狡辯，挪用俄羅斯的資產作為抵押本質上已經屬於搶劫行為。當然，俄羅斯就此的反制手段寥寥無幾。西方基本上已經完成與俄羅斯的經貿切割，普京沒辦法再揮舞能源大棒還擊，縱使報復也注定雷聲大雨點小。

不過G7的做法也帶來後遺症。在許多國家眼中，如俄國的海外資產可被隨時沒收和利用，與西方有矛盾的國家日後也可能遭到類似懲罰。例如中國持有龐大美國國債，以前有意見認為這是北京威脅美國的有力武器，但從俄烏戰爭來看反而是中國的軟肋。一旦中美開戰或大陸攻打台灣，美國很有可能向中國實施經濟制裁，沒收中國在美國的財產，然後當作美軍經費，用中國的錢來打中國。

面對歐美國家這套玩法，不止中國，其他國家尤其是中東、拉美國家，都要認真思考放在美國和歐洲的資產是否應分散改投到其他地方。對美國來說，一旦外國資產持續流出，這個損失將是無法承受的，但對香港而言卻是一大機遇。