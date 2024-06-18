筆下風雲：北上又逢窮遊夾擊

時興窮遊，有內地旅客將來港瞓街寫成攻略，引來同鄉倣效；也有內地旅客到澳門賭場吃免費小食，以零消費為榮。內地有女網民在「小紅書」標榜「戰績」，揚言靠澳門娛樂場所免費小食解決一日三餐，包括有叉燒飯、有雪糕、有糖水、有麵包，也有飲品，兼且有免費接駁巴士接載，入境澳門後不費分毫吃到飽，還詳細介紹攻略，得到大量網民讚好。

有傳澳門政府要求博彩公司停止提供免費小食，擔心長此下去會影響中小企生存空間。早前澳門特首已呼籲市民一日三餐，起碼留一餐在澳門消費，可見除了北上消費風潮影響市道，一旦內地窮遊成風，經濟亦必雪上加霜。

顯而易見，港澳同樣面對類似問題，內地旅客窮遊遲早「玩爛」兩地。早前便有本港網民在天星碼頭等地，拍下疑似內地旅客拖篋紮營瞓街情況，甚至有內地旅客在執法人員離開後繼續瞓街，還反問「瞓一下有甚麼問題」。不少港人都不明白，出門旅遊如此寒酸，究竟有甚麼意義？

事實上，內地旅客窮遊香港已非今日的事，之前已有很多報道，內地旅客來港遊山玩水，到郊外公園紮營，一些本應提早預約的營地也被內地旅客搶佔，引發民怨。內地旅客則解釋，此舉是為了體驗香港露營感受。但亦有部分網民質疑，此舉只為慳錢。想不到時至今日，竟然發展至瞓街和白吃白喝的地步。港澳以內地旅客為旅遊業唯一主力，好日子顯然已到盡頭。

一方面是港府推出盛事濫竽充數，另方面是窮遊成為時尚，同時，本港零售業銷貨數字跌跌不休，樓市股市持續下行。澳門還能轉型發展演唱會經濟，惟香港產業結構單調，一旦旅業、金融、地產受壓，經濟即時出事，怎麼辦？