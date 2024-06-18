強詞有理：虛偽的峰會

由瑞士主辦的烏克蘭和平峰會草草收場，到底談出甚麼結果？本來有10個目標，最後只能勉強達成3點共識，包括保證糧食安全、核安全和人道主義援助，而且據說沙特和印度等10多個與會的國家並沒有簽署聯合公報，可見此次峰會雷聲大雨點小，與美西方希望達到的目標相距甚遠。這是意料中事，和平峰會從一開始就名不副實，俄羅斯不獲邀請，中國拒絕參與，其他金磚國家也只是派出低級別代表出席，整個會議幾乎變成西方自說自話的獨腳戲，當然不可能談出甚麼成果。

在西方大鑼大鼓宣傳之下，和平峰會向160多個國家和國際組織發出邀請，最後來了90多個國家的代表，看似不少，其實除了西方國家之外，多數國家只是虛應故事，有些更是濫竽充數。美其名曰和平峰會，實際上是要求各國選邊站隊，藉此孤立俄羅斯，結果顯然令美西方大失所望，大部分「全球南方」國家並不上套，中國更不可能為其背書。甚麼是真正朋友？能夠在關鍵時刻相互支持的朋友才是真正朋友，中俄關係堅若磐石，豈是美西方所能離間。

說穿了，美西方的本質就是虛偽，一方面不斷拱火澆油，一方面高喊和平，這種低劣把戲只能騙騙那些頭腦簡單的人。其實和平並不難，只要美西方停止向烏克蘭提供武器，雙方立刻可以坐下來談，談出甚麼結果是另一回事，但不談就永遠也見不到和平。這種將俄羅斯拒之門外，而且沒有中國參與的所謂和平峰會，純屬浪費時間。

明眼人都看得出，美國壓根兒不希望俄烏停火。它發動這場代理人戰爭有兩個目的，一是綁架歐盟，二是擊垮俄羅斯。現在歐盟雖已被成功綁架，但俄羅斯並沒有被擊垮，兩個目的只完成一個，老美當然還不想收手。尤其是眼見俄羅斯獲得愈來愈多國家的支持，中俄更是愈走愈近，老美恨得牙癢癢，豈肯善罷甘休。

可憐烏克蘭戲子總統澤連斯基，以為在美西方加持下，可以在和平峰會上大出風頭，過一把戲癮。沒想到出現如此尷尬的局面，會議由始至終沒有提俄羅斯「侵略」一事，許多與會國家更明言和平峰會不能沒有俄羅斯。戲子也許是天生愚鈍，也許是故意裝糊塗，當然也可能是身不由己，只能把這場悲劇演到底。做美國的敵人很可怕，做美國的盟友更致命，信然。