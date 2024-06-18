圖姦智障女同事 保安候懲

【本報訊】一名六旬保安涉嫌在約3年前的半年內，多番非禮及企圖強姦30餘歲及智力較低的女同事，因而被控兩項非禮及兩項企圖強姦罪。懷疑涉案男保安否認控罪受審，經多日審訊後，高院陪審團昨一致裁定被告兩項非禮罪成，另以6比1大比數裁定兩項企圖強姦罪成。法官把案件押後至7月19日處理求情及判刑，期間等候索取女事主心理創傷報告，被告須還押。

押至下月求情判刑 案發時61歲的被告吳兆榮，報稱任職保安。他被控兩項非禮罪及兩項企圖強姦罪，案發日期橫跨2021年5月至10月。主審法官為高院暫委法官郭啟安。

控方開案陳詞指，案發時被告與事主Ｘ，同在沙田一處任職全職夜更保安。Ｘ當時年約31歲，智商74。

有關兩項非禮罪，控方指被告藉詞要求事主進入大廈保安休息室，期間在未得到事主同意下，用手指插入事主下體、觸摸她的胸部，並捉住事主的手，觸碰自己下體。就企圖強姦罪，被告要求Ｘ進入保安休息室，脫去她的衣物及自己褲子，嘗試強姦Ｘ。因Ｘ激烈反抗，被告最終放棄。案件編號：HCCC 213/2023