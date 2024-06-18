假資料早領570萬強積金 拘25人

【本報訊】2022年底至2024年初，執法部門接獲一間強積金中介公司報案，指懷疑有供款人提供虛假文件，以提早提取強積金。人員經深入調查後，於上周二至上周五進行代號「孤燈」行動，以涉嫌「詐騙」及「行使虛假文書」拘捕18男7女（26至58歲），並搜查各人的住所，檢獲強積金文件及銀行紀錄等證物。被捕人士分別報稱為建築工人、司機、文員及售貨員等，供款金額介乎2,000元至60萬元，總涉款高達570萬元。

調查發現，被捕人士涉嫌向相關公司提供虛假港澳居民居住證及民政事務處虛假宣誓聲明，聲稱永久離開香港並返回內地居住，另有供款人提供虛假醫生證明，聲稱完全失去行為能力，以申請提早提取強積金供款。

中介最多收5成佣金 部分被捕人士表示，收到自稱是中介公司或經紀的來電或訊息，聲稱可為其整合強積金戶口，其後又表示可協助提早提取強積金供款。過程中，相關中介會要求強積金供款人簽署不同文件，以及在手機應用程式作人面辨識程序，實際上是開通虛擬銀行戶口；而強積金一旦提領成功，中介便會收取一成至五成不等的佣金。

所有被捕人士已獲准保釋候查，須於7月中旬報到。調查人員指出，涉案虛假文件的仿真度極高，外觀類似，人員將繼續調查案件，調查方向包括中介及經紀，不排除會有更多人被捕。