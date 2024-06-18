加國情侶流連行李大堂 偷篋入境銷贓

包括珠寶名牌衫 總值110萬 香港國際機場在本月4日發生兩宗行李篋失竊案，執法部門在接報後展開調查，至上周六拘捕一對加拿大籍情侶，相信他們至少涉及3宗偷篋案，盜走篋內的貴價時裝和珠寶首飾等財物，總值超過110萬元，其中最貴一件手鐲更值近30萬元。調查人員相信，疑犯可能是針對名牌「靚篋」進行盜竊，並透過轉賣篋內貴重物品獲利。由於各航空公司遺失託運行李的事件偶有發生，不排除有其他遇竊旅客仍未察覺「中招」。

南韓抵港 共涉3案 調查人員表示，機場區執法部門在早前接獲兩名受害人報案，指他們在本月4日外遊抵港後，無法在行李帶取回自己的寄艙行李，並表示行李內有大量名牌衣物和珠寶首飾。人員進行情報分析和翻查大量閉路電視後，鎖定兩名男女疑犯的身份，發現他們由南韓抵港後，於行李認領大堂流連，並隨機盜竊其他旅客的行李。情報亦顯示，除了上述案件外，兩人亦同時涉嫌與今年2月27日發生的另一宗行李盜竊案有關。

至上周六，人員循線拘捕兩名疑犯（俱23歲），並搜查多個位於本港的處所，成功尋回屬於受害人的部分失物，同時搜出一些寄件和轉售單據，將會進一步聯絡相關物流公司，以追查失物去向。此外，兩名疑犯在今年2月至6月有多次入境的紀錄，執法部門會再作仔細調查，了解他們是否涉及更多同類型案件。

被捕男女均被暫控一項「串謀盜竊」罪，其中女方另被暫控一項「盜竊」罪，案件將於今日在西九龍裁判法院提堂。執法部門呼籲，如有任何乘客在機場遺失行李篋或其他貴重物品，請盡快與調查人員聯絡。