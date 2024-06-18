文錦渡管制站挖泥機起火

【本報訊】昨日凌晨近3時，一名姓李（57歲）男子報案，指文錦渡路香港文錦渡食品管制處附近一部挖泥機起火，更一度傳出爆炸聲。消防接報到場開喉撲熄，事件中無人受傷。據悉，挖泥機停泊於文錦渡管制站一處空地，旁邊擺放有數罐疑供挖泥機使用的汽油，消防經初步調查，相信因機件過熱引致火警發生。