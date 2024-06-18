打擊外圍賭網 拘57人

【本報訊】執法部門在今年初展開以情報主導、針對打擊外圍賭博網站的「臨軒」行動，並自上周四起，以涉嫌「串謀收受賭注」及「洗黑錢」拘捕49男8女（18至74歲）。執法部門相信，部分被捕人士有黑社會背景，並包括至少5名骨幹成員，以及有約20人是俗稱「艇仔」的外圍中介，或以協助洗黑錢的方式，參與相關外圍網站的運作；其餘被捕人士當中，則有部分屬於傀儡戶口持有人。所有人已獲准保釋候查。

調查人員表示，執法部門發現有相當比例的外圍網站，均會採用非本地的伺服器儲存數據。該部門經分析後，針對其中5個本地最活躍的外圍網站深入調查和情報收集，最後鎖定相關網站在本地運作群組的5名骨幹成員，以及中介等涉案人士。

5網站今年迄收4.65億元 調查發現，該5個網站由今年初至今，合共收取約4.65億元作非法網上賭博；而在拘捕行動期間，人員亦發現有20名被捕人士仍然管有相關收受賭注及洗黑錢的戶口。人員在個別中介人的電子裝置和外圍網登入帳號內，尋獲合共約1.64億元的足球、賽馬以及網上牌類賭博的投注紀錄，不排除是包含他們所管理的客戶投注紀錄。調查亦顯示，有人自願將他們的「轉數快」戶口、銀行戶口及儲值支付工具戶口，交予不同犯罪集團作洗黑錢之用。

調查人員表示，現時正值舉行歐國盃期間，根據過往經驗，許多市民對足球博彩的投注亦會提高。執法部門提醒市民，若在外圍網站投注，均屬違法。「臨軒」行動的調查仍然進行中，該部門會繼續就非法外圍賭博活動加強執法。