污水廠女工身亡 夫指死者地面評測

3年前事故奪命 污水突湧濕井 渠務署小蠔灣污水處理廠於2021年11月發生致命意外，5名工人進行濕井管道維修工作期間，污水突然湧入濕井，最終導致一名女工身亡。死因庭昨就事件展開死因研訊。女死者丈夫稱，他經營工程公司，死者是他的員工，當日她負責在地面測試井內氣體有否問題。工程尾聲時他聞到臭氣，隨即便暈倒。有份落井的工人則形容氣味刺鼻，令他想嘔想暈。

是次研訊的對象是王喜梅，她於1975年出生，2021年11月18日因事件去世，終年46歲。翻查報道，承建商就事件因違反《工廠及工業經營條例》及《工廠及工業經營（密閉空間）規例》等規定，被勞工處檢控。去年9月及11月，承建商先後在觀塘裁判法院被判罰款9萬元及15萬元。

另一工人同在地面看守 今次研訊不設陪審團，由死因裁判官周至偉審理，預計審期9日。據死者丈夫李金華指，他獨資經營一間工程公司，主要承接包括渠務維修及保養，並持有密閉空間合資格人士證書。死者在公司任職文員。李供稱，2021年11月，公司承接渠務署小蠔灣污水處理廠更換污水渠工程。11月18日，他跟兩名工人落井換污水渠，該井深8米。死者在地面，用儀器測試井內氣體有沒有問題及作風險評估。另一工人亦在地面看守。

落井工人未能及時返回 李金華續供稱，當日下午4時許，當他們更換完污水渠，準備上地面之際，突然有污水流出，他覺得「好臭」，未幾便暈倒，醒來已身在醫院。死因研訊主任指，氣體測試儀器當日沒有開機紀錄，李說「無可能」，他親眼見到儀器有顯示後才落井。李承認，沒有根據規定帶急救箱等落井，並解釋指是因地方局限，追問下不諱言屬疏忽。當日有份落井的姓梁工人指，事發時聞到刺鼻氣味，「想返上去都返唔切」，結果在梯上暈倒。姓林工人則稱，事發時臨收工，突然有刺鼻氣味傳出，他感到想嘔想暈，之後便不省人事。案件編號：CCDI-1053/2021