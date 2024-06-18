醫健：成視在人：眼睛短暫血紅不用慌

有人試過一起床眼睛變成血紅色嗎？這種不痛不癢，眼睛血紅的情況有機會是「結膜下出血」，亦即眼睛的微絲血管爆裂。雖然血會流到眼球及結膜之間位置，但通常沒有不適感，亦不影響視力，大約幾日血液就會自行吸收並消失。

除了眼睛有外傷，一般造成結膜下出血的原因包括天氣太乾，劇烈咳嗽、用力排便等，或者用力捽眼都有機會令到眼睛爆微絲血管。不過，如果眼睛一直反覆爆微絲血管，有機會與其他疾病有關，例如高血壓、糖尿病或其他心血管疾病等，血管因為較脆弱而容易破裂出血。

通常眼睛爆微絲血管，眼白位置會發紅，大約一至兩星期就會被人體吸收，眼睛回復正常，只有小部分人會有不適感。要避免眼睛爆微絲血管，避免用力排便、大力咳嗽，亦不應經常用手捽眼，此舉同時有機會將細菌帶入眼睛，引起發炎。都市人經常過度用眼，長時間觀看電子屏幕，例如手機或電腦，令到雙眼過勞。因此，應多讓雙眼休息，如眼睛太乾，可用人工淚液紓緩乾澀情況。

以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯