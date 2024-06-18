港鐵車廂現蛇蹤 蛇王到場捕捉

【本報訊】昨日早上7時許，港鐵職員報案，指有乘客發現一條約40厘米長、呈黑白斑紋的小蛇，在荃灣綫往荃灣方向車廂內亂竄，當該列車駛至金鐘站時，所有乘客需落車轉乘下一班列車繼續行程，港鐵職員安排涉事列車駛至備用車道，並召蛇王到場將蛇捉走。據悉，該蛇為加州王蛇，沒有毒性。