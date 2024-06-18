東呼即應：孩童高度取決基因 注射生長激素傷身

東呼即應諮詢醫生 籲充足睡眠飲食均衡 不少內地家長近日帶子女注射生長激素求增高，內媒指有兒童注射後，一年內增高11厘米，卻不時感冒，停止注射後，回復正常。《東呼即應》找來專家探討，如何能有效增高。據兒科專科醫生曾穎茵指，小朋友的身高，是父母基因影響佔了八成決定性作用，充足睡眠、做帶氧運動會對產生生長激素更有幫助。

《東呼即應》落區訪問市民。市民Kenneth指希望高一些，大約到1米84，做運動時表現會好些。市民Shiny指，想矮一點，看上去沒那麼龐大，因為稍微脹一點，整個人就會顯得很橫及很胖。市民梁小姐指，理想是168厘米，可能看上去穿衣服會好看些。

兒科專科醫生曾穎茵指，一個小朋友的身高，基因佔了八成重要性，如果家族、父母較矮小，預計小朋友的身高都未必理想。另一因素是小朋友營養飲食是否均衡，會否偏食或攝取太多沒營養的食物，充足的睡眠都很重要。

生長激素多於睡眠釋放 曾穎茵又稱，生長激素有七成至八成釋放時間都是在睡眠時，當中在慢波睡眠（深度睡眠）時會釋放更多，睡眠時間大概是晚上10時至2時，生長激素水平會特別好。所以醫生會叫小朋友早睡早起，睡眠時間要適當，尤其下午時間，有一個短的午睡，都會令到身體再釋放生長激素，反而在早上時睡覺效果會不太理想。

曾表示，帶氧運動對生長激素都有幫助，但重點是要堅持做，小朋友要持續性的，一星期最少2至3次帶氧運動，適當的阻力訓練，包括鍛煉少許力量及肌肉訓練都可以促進釋放生長激素。

「家營營養中心」營養師陳筠霖表示，小朋友的身高會有先天和後天的因素影響，先天即是代表遺傳因素，後天即代表飲食的營養上，去幫助他們的骨骼及肌肉發展。

宜食奶類製品吸收鈣質 陳指鈣質就是幫助製造骨骼的主要營養，維他命D則幫助更有效吸收鈣質，通常鈣質的攝取來源都是奶類製品，如牛奶、芝士、乳酪，及街市買到的豆腐，因為食用石膏粉都含有鈣質，以及一些連骨食的魚。

陳筠霖又指，蛋白質其實對於製造肌肉是非常重要的營養要素，有一個有力的肌肉，就可以支撐小朋友的骨骼，從而令他們更容易去長高。

陳稱通常會建議進食優質的肉類，例如豬、牛、雞、魚或者雞蛋及豆腐這些新鮮的蛋白質。維他命C則是輔助製造蛋白質的另一營養，通常主要透過食生果來攝取，例如奇異果、火龍果、梅類，及柑橘類的生果，如士多啤梨、藍莓、橙，及柑等等。

根據「世界人口綜述」公布2023年全球男女平均身高排名，香港男女平均身高分別是174.83厘米與160.62厘米，屬亞洲地區第3名，落後於中國內地及南韓。

Shiny指想矮一點，因為稍微脹一點，整個人就會顯得很橫及很胖。 東網版面新設計一撳即睇 梁小姐指，理想身高是168厘米，可能看上去穿衣服會好看些。 東呼即應爆料熱線