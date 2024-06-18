調查：逾七成人指網約車利大於弊

【本報訊】網約車與的士之間存在直接競爭關係，兩者間關係一直比較緊張。有智庫昨公布一項調查結果顯示，大部分受訪者認為網約車與的士可以共存，超過70%受訪者認為網約車的出現利大於弊，二者共存可以逼香港的的士行業提升服務質素。此外，不少受訪者亦指香港的士服務存在不少問題，且不足以滿足繁忙時間交通需求。

香港公共交通智庫指這次調查共訪問1,030位香港市民，有73%的受訪者認為網約車優多於缺，主要優點為便利、可負擔的價格以及更多交通選擇。

近六成人不滿的士服務 受訪者相信網約車的存在可以給大眾提供更多選擇，可以促進的士提升服務質素。調查還指出現今香港的士服務存在問題，有59%的受訪者未對服務感到滿意。而在未感到滿意的人群所羅列的問題包括，75%認為司機行為不專業、63%拒載乘客、39%繞路及38%沒有電子支付方式。

該智庫稱，近半受訪者認為香港的士服務難以滿足交通需求，尤其是繁忙時間與深夜時間，更有受訪者稱，禁止網約車可能會令國際旅客在香港遊玩時感到不便，66%的受訪者更是認為此舉會影響香港作為國際城市的聲譽。該智庫幹事陳迪遙指調查結果證實公眾強烈支持網約共乘汽車在香港發展，香港政府現正尋求改善香港的點對點交通服務的方案。