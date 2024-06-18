倉務員脫阻差辦公罪 遭上訴發還重審

【本報訊】 2020年7月1日有大批市民上街示威，抗議《港區國安法》，期間一名青年被指阻礙執法人員拘捕另一名女子，遭起訴一項阻差辦公罪受審。裁判官彭亮廷最終裁定控罪表證不成立，青年當庭釋放。律政司不服判決並提出上訴，高院法官陳仲衡於昨日頒下判詞，裁定律政司上訴得直，將本案發還另一位裁判官重新審理。

圖拉走警察拘捕對象 報稱兼職倉務員的李兆聰現年21歲，控罪指他於2020年7月1日，在銅鑼灣時代廣場勿地臣街出口，故意阻撓正當執行職務的警員25799。控方案情指，執法人員截停一名劉姓女子的時候，被告站在劉的前方，並伸手嘗試拉走劉，但未能成功。其他人員上前制服被告。惟原審裁判官認為，人員對劉姓女子作出的拘捕不合法，故並非在正當執行職務，遂裁定青年面對的控罪表證不成立。

陳仲衡法官則於判詞指，在辯方提出毋須答辯階段，控方只須提出證據，證明當執法人員採取行動截停制服劉時，是合理懷疑劉已或將或意圖干犯任何罪行。此時，裁判官不應考慮證據是否足以證明劉干犯非法集結罪，也不應就着事實及證人的可信性作出裁斷。

另外，陳官指裁判官考慮表面證據是否成立時，他對執法人員驅散行動的個人意見不應是相關的考慮。總括來說，原審裁判官法律上犯錯，且錯誤地考慮了不應考慮的事項。考慮到本案整體情況，法官裁定律政司上訴得直，並將案件發還另一名裁判官重新審理。案件編號：HCMA 81/2023