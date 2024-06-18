社工註冊局兩年半批准394罪犯申請

【本報訊】立法會正審議社工註冊條例修訂草案。當局回覆議會信件中披露，自2022年初起約兩年半期間，社工註冊局曾批准394宗被裁定干犯可判監罪行人士申請註冊，當中兩宗申請人涉及暴動罪被判監，亦有多宗申請涉及參與非法集結。

根據當局信件，由2022年1月16日至上月21日，註冊局曾批准394宗被裁定干犯可判監罪行人士的社工註冊、續期或重新註冊申請，其中有兩宗續期註冊的申請人涉及暴動罪，分別被判監3年3個月及4年5個月；6宗續期或重新註冊申請人涉及非法集結，被判感化令、社會服務令、罰款以至監禁等。另外，亦有申請人被裁定管有危險藥物、爆竊、盜竊，及發布淫褻物品等多宗罪行，被判罰款、戒毒所令及多次監禁，監禁期合共超過6年。

草案倡損聲譽者永久除名 當局於修例草案中指出，若註冊社工被裁定干犯嚴重罪行，但其註冊尚未到期續期，現時條例並沒有賦權或規定社工註冊局須即時議決，是否將有關註冊社工除名。

草案建議，若有社工被裁定觸犯可令社工專業聲譽受損，以及可判處監禁的罪行，註冊局有權指示將其永久除名，或在不超過5年的合適期間內從註冊紀錄冊中剔除。