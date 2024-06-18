愛秩序灣體育館工程 前期逾億元

【本報訊】政府推動全民運動，但缺乏場地難以開展。政府擬於東區愛禮街與東喜道交界處，佔地約12,485平方米，興建愛秩序灣體育館及休憩用地，除為區內增設一個適合舉辦大型比賽的場館外，亦為攀登牆、3人籃球、5人足球及霹靂舞等「城市運動」提供場地，而施工前期工序的預計費用為1.031億元，相關工程預計在3年半內完成。

供攀登霹靂舞等場地

文化體育及旅遊局提交立法會的文件指出，愛秩序灣體育館的主要設施包括一個可用作3個籃球場、3個排球場、12個羽毛球場、一個5人足球場或一個手球場的多用途主場，並附設約2,000個座位的觀眾席；一個可用作一個5人足球場、8個羽毛球場、一個手球場或一個合球場的多用途副場，並附設約300個座位的觀眾席；一個可用作一個籃球場、4個羽毛球場、一個巧固球場或一個健球場的多用途場，並附設約150個座位的觀眾席，另有室內草地滾球場、健身室及一幅室外運動攀登牆等，亦設有室內暖水游泳池。