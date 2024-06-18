氫氣成本高 短期難廣泛應用

【本報訊】雖然《香港氫能發展策略》出台，但由於氫氣較為昂貴，成本效益考量下，政府預料短期內難以廣泛應用，尤其是零碳排放的「綠氫」，期望現時制訂足夠法規，以便氫能成本效益更高時大規模使用，又相信未來會在全球採購氫氣。當局又指使用氫氣燃料的風險與石油氣等相若，短期內會「拆牆鬆綁」，容許氫能巴士使用隧道。

環境及生態局局長謝展寰提到現時氫能價格相對昂貴，尤其由可再生能源生產的「綠氫」較透過化石燃料生產的「灰氫」貴最多4倍，推動氫能時當局仍要視乎價格變動，現時策略上會先在不同地方嘗試使用灰氫，以制訂法規及標準，培訓維修人員，以便氫氣供應充足，價格下降並符合成本效益時大規模使用。

他續稱，本港氫能的發展和使用上要追求香港完全自立並不實際，內地的氫能產業有一定的基礎，部分甚至在全球處於領先地位，亦大力生產氫氣，舉例內地企業在新疆利用太陽能生產氫氣等，相信長遠能足以供應本港使用，因此港府現時集中找尋合適的應用地方。但他提及港府未有明確目標氫能的使用比例，指太陽能、風能在價格上暫時仍存優勢，氫能則在運輸及儲存上較方便，仍需視乎成本效益。

冀放寬氫能巴士用隧道 對於氫能巴士未能駛進隧道，環境局表示，目前沒有禁止氫能巴士使用，但在能源安全考量下需審慎處理，以已委託機電署研究及評估風險，確認在安全設計下能使用隧道，例如車與車之間保持一定交通距離，會在修訂法例上調整現行政策，相信短期內氫能巴士能行駛隧道。