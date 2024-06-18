港大副校之亂 政府：管治差可收回資助

【本報訊】香港大學近期爆發校政風波，港大高層人事任命的「內鬥」仍未平息。政府介入事件並已成立調研小組，以釐清事實及了解各方問題。教育局局長蔡若蓮指調研小組已會見了港大校長張翔和校委會主席王沛詩，兩人均承諾對小組調研積極配合，但他們對副校長任命仍存在分歧。

蔡受訪時提及，小組期望他們現階段放下爭議，首先處理副校長的臨時短期安排，再處理長期任命，確保大學運作不受影響，亦正在約見其他相關人士，會按《大學問責協議》要求跟進，若院校做不到良好管治，政府有權收回已撥出的資助額。對於政府介入會否影響院校自主，她指當院校出現管治和溝通困難時，社會希望政府作出協調，做法與院校自主無關，強調暫時無人說院校沒有自主。

8大下學年或加學費 蔡若蓮續指8大正與教資會商討2025年起3個學年的規劃，有機會在2025/26學年起上調學費，逐步達致學費成本收回率18％的目標。她指調整學費時會設立機制，檢視一籃子因素，包括社會經濟狀況、家庭負擔能力及通脹等，強調會循序漸進調整，不會一步到位。

首批學校外評報告總結章節中有提及有學生唱國歌時聲線較細弱，她否認是「管得很細」，又指唱歌的聲線反映情感及投入度，上音樂課時老師亦會要求同學唱歌大聲一點，正如唱卡拉OK時都不會細聲唱。她相信提醒學生在儀式上要投入不會令學校感到壓力。

至於社會回復穩定會否鬆綁國安教育，她指師長有責任加強學生守法意識，強調若年輕人法治意識不強將會終極吃虧。而港人北上成風，她期望市民留港消費外，亦鼓勵家長多帶子女到內地體驗，真實立體了解國家發展。