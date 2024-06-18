孔教大成停辦決定 校長稱從不知情

校董斥辦學團體 「無壓力下毀親生仔」 孔教學院上周六（15日）宣布旗下營辦的黃大仙大成小學將於2026/27學年起停辦。家長和學生均對結業感到不捨，而該校當然校董、校長潘淑嫻昨召開記者會，稱自己事前從不知情，並公布法團校董會內6名校董聯署要求孔教學院撤回停辦計劃。校董之一的劉嘉華亦指，對突然知悉辦學團體的決定感到「好詫異、無法接受」，又稱現時學校已無外在壓力逼停辦，質疑辦學團體「為何要在無外在壓力下毀滅自己個親生仔？」教育局方面表示，孔教學院大成小學管理失效，將委任校董加入法團校董會。

潘淑嫻表示，雖然去年被派0班時曾有殺校危機，但今年自行收生24人後成功「復活」，形容情況有所改善、前景樂觀，學校也獲得不同獎項、學生成績也逐步上升，但辦學團體在無溝通下決定停辦學校，對此感到疑惑，形容「大家依家人心惶惶……成間學校爆一個消息出來係無人知都幾震撼。」

劉嘉華則表示，校董會對於結束營辦一事完全不知情，強調辦學團體應以學校、學生利益為依歸，他曾就校監湯徫掄有意將學校轉為私校一事多番提醒需召開法團校董會會議，但對方仍繞過校董會，質疑教育局理應在此事上表態，有責任維護法團校董會的法律地位。

教局將委校董入法團校董會 對於學校停辦，有家長及學生表示對消息感到震驚，指從沒聽聞相關安排。孫女士昨早送外孫上學，表示從沒想到學校會停辦，小朋友要轉到其他學校除了麻煩外，亦擔心會不適應，「真的心裏很不舒服」。

教育界議員朱國強對學校情況感到憂慮，指理解在學校收生困難的情況改善，持份者期望有機會把學校辦好的心情。在持份者普遍對停辦決定取態保留下，辦團應該重新考慮，持續觀察收生情況，再商議學校未來發展，未必一定要停辦。學校的辦學權在辦學團體，辦團可自行決定學校停辦，毋須法團校董會通過；不過，停辦決定亦須經校董會充分討論，確保不同持份者意見，在決策過程中獲得充分討論與考慮。

教育局表示，曾多次與辦學團體及校長會面和溝通，指雙方在討論過程中出現爭拗，亦未能就過渡方案達成共識，學校管理失效。局方將會根據《教育條例》，委任校董加入學校的法團校董會，以協助法團校董會履行職責，確保學校以適當方式促進學生的教育，以及管理令人滿意，並按機制和程序處理學校停辦事宜。