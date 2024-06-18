貨機折返機場爆胎 北跑道停開8句鐘

【本報訊】一架貨機昨晨緊急折返香港機場，於約7時30分降落時懷疑爆胎，貨機停留在機場北跑道西端，令北跑道不能運作，機場只能用南跑道維持其他航機升降，航班因此大受影響，機管局曾估計北跑道在未來數小時不能運作，呼籲旅客留意最新航班資訊。

186航班受影響延誤 但該貨機一直停在北跑道長達約8小時，直至工程人員將起落架上爆胎的輪胎更換後，於下午約3時30分被拖離現場，將貨機拖至停機坪停泊，北跑道亦在下午3時45分重開，機場恢復雙跑道運作。由於處理涉事貨機的液壓系統需時，機管局指從昨晨7時至下午3時，共處理315班客運航班，當中有186班航班受影響延誤。

波音747型疑遺碎片 事故期間，機場航班升降受影響，機場客運大樓航班資料顯示屏顯示，航班平均延一至兩小時，亦有客機需更改閘口。據了解，該貨機為亞特拉斯航空，航班編號5Y4304，屬波音747機型，於昨日凌晨4時許在香港機場起飛，前往美國阿拉斯加安克雷奇和芝加哥，但飛至台灣台北上空附近時疑液壓系統出現故障，需緊急折返，本港執法部門在上午約6時曾接獲通知，要求救援人員在機場戒備，事件中無人受傷。

而早在昨日凌晨4時許，香港國際機場南跑道據報發現有不明碎片，跑道須即時關閉，以便機場地勤人員尋找可疑碎片。由於當時北跑道正在維修中，多班抵港航班安排在香港以東及以南上空盤旋等候指示。直至清晨5時許，機管局重開北跑道，給予在空中盤旋的抵港航班降落，待疏導完降落航班後，繼續使用北跑道安排離港航班起飛。消息指，該不明碎片不排除為飛機輪胎的碎片。