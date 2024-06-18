灣仔海濱 6‧29變水上樂園 維港瀡滑梯划船

首5個月1800萬人次旅客入境 按年增8成 旅客數字逐步回升。香港旅遊發展局昨指5月初步訪港旅客數字為340萬人次，按年上升20%，其中內地旅客量較去年同期多約15%，錄得263萬人次，非內地旅客量上月則按年增加43%，有77萬人次。累積計算，今年1至5月共錄得1,800萬人次旅客訪港，按年增加約80%。

根據5月訪港旅客初步數據，內地佔訪港旅客大部分，340萬人次當中佔263萬人次，而非內地旅客中約42萬為短途客，21萬為長途客，6萬為新市場旅客，而按年比較新市場訪港旅客量增幅最大，增加約116%。

以累積計算，1,802萬旅客中有1,380萬為內地旅客，而非內地旅客人次則達421萬人次，按年增93.5%，而不論短途、長途及新市場均增加逾100%。

海濱流動展覽車快閃多區 除了吸引海外旅客來港消費以刺激經濟外，政府亦有舉辦不同活動以帶動市面氣氛。為慶祝維港海濱發展20周年，發展局和海濱事務委員會將於本月展開一系列活動，由本月29至30日，當局將在灣仔「水上運動及康樂主題區」舉行「玩轉海濱水上派對」，並推出7款期間限定的水上活動；又會有「海濱流動展覽車」在一連3個周末走訪港九新界不同的海濱場地，分享「海濱小知識」，所有活動費用全免，惟水上活動名額有限，需預先報名。

灣仔「水上運動及康樂主題區」舉行的「玩轉海濱水上派對」，海濱將首度設置水上滑梯，又可體驗雙人獨木舟或水上風火輪；其他水上活動包括直立板SUP和平板賽艇體驗活動，更有兩米高的巨型Flamingo海上暢遊體驗及海濱浮島梳化，活動網站由昨日起接受報名。

此外，由上周六起連續3個周末，「海濱流動展覽車」會快閃港九新界海濱長廊，介紹海濱發展理念和進程。參觀者可參與扭蛋問答遊戲和水波畫工作坊，只要在指定時段完成小任務，即可現場獲贈免費雪糕、曲奇或小禮品，由本周六起同場還有維港海景階梯打卡裝置。每日名額或數量有限，先到先得，送完即止。