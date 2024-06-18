51宗牙科投訴 港箍牙被安排北上磨牙

【本報訊】不少港人近期選擇北上睇牙，貪其收費較平，但不論在港或內地睇牙均要小心選擇。消委會今年首5個月共收到51宗投訴，有投訴人在本港參加箍牙療程卻獲安排到深圳接受服務，有人種牙時牙樁打歪，覆診逾30次仍無法根治痛楚，「牙痛慘過大病」。該會指內地對牙科服務的監管制度與本港不同，市民作決定前應先了解清楚當中的細節，但指至今未收到北上看牙相關投訴。

有投訴人到箍牙中心A購買療程，收費約2.3萬元，包括磨牙及18套牙套，但箍牙中心後來指本地診所沒有空檔為他磨牙，建議投訴人改往深圳診所處理。投訴人曾經要求退款，但在游說下接受到深圳磨牙。但開始箍牙療程後，投訴人使用第8套牙套時發現並不能緊貼牙齒，於是向箍牙中心投訴並要求退款。中心職員堅持一旦開始療程便不可退款。最終消委會介入及調停後，中心最終與投訴人達成和解，同意退款約8,000元及終止療程。

發炎跟進32次未根治 另一投訴人到B牙醫診所花費共3.8萬元種牙及杜牙根，兩年後牙痛及發炎再到該診所治療，惟牙醫跟進及治療多達32次後，仍未能有效根治問題。投訴人在另一診所檢查時被指，B牙醫診所醫生打歪了牙樁，未能正確固定於牙骨，造成痛楚及發炎。投訴人於是向牙醫管理委員會投訴，並同時就退款問題尋求消委會協助。經消委會介入及調停後，最終B診所願意退回1.5萬元。

消委會總幹事黃鳳嫺指，內地沒有獨立的法定機構監管牙醫及牙科診所，但受國家衞生局管理監督，如出現醫療事故糾紛，申訴人可向衞生行政部門書面投訴，並需要自行提供醫學報告。