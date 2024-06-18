22私營露營場僅1成持牌 3個買保險

【本報訊】近年私營露營場地冒起，露營車、宿舍及「豪華露營（glamping）」甚受港人青睞。消委會搜集了22個聲稱以不同方式提供露營服務的場地向政府查詢牌照事宜，揭發約四成場地懷疑違例發展「度假營」或需要繼續跟進，僅3個場地（約一成）持賓館（度假營）牌照或會社合格證明書，亦只有3個場地有購買第三者責任保險。消委會促請相關場地經營者審視其土地法規等問題，政府亦可考慮是否需要為此類場地發牌，加強對消費者的保障之餘，亦可為訪港旅客提供另類旅遊體驗，促進本港深度遊的發展。

消委會在今年3月至5月共檢視了22個提供露營服務場地的相關土地用途及牌照事宜，分別位於大嶼山、上水、西貢及長洲。規劃署指當中有9個場地（41%）屬違例發展，如有足夠證據證明會採取執管行動。而牌照處證實22個場地之中只有兩個持有賓館（度假營）牌照，一個則領有會社合格證明書。

大部分場地均不設取消預約 7個提供「豪華露營」服務的場地中，只有3個明確表示有購買第三者責任保險。面積較細的帳營，入住者需與其他營友共用洗手間和浴室。周末或假期預約各種帳營的收費普遍較高，以面積最大（約380平方呎）的一款帳營為例，星期六或公眾假期及前夕入住，每晚收費2,700元，較其他日子（1,750元）高54%。除非遇上惡劣天氣或突發情況，大部分場地均不容許取消預約，亦不會安排退款；只有4個場地容許攜帶寵物，但每隻寵物卻要另外收費。