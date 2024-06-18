寵物酒店收費透明度低 差距可達4倍

【本報訊】暑假將至，眾多港人將外遊或北上，需為家中的「毛孩」安排暫託居所，不少人亦會光顧寵物寄養所。消委會發現，部分網上綜合平台，羅列提供寵物寄宿服務的人士並未獲漁護署發牌，其提供服務的合法性或存疑。該會另經市場調查18間持牌寄養所，發現資訊透明度較差，僅6間在網上提供完整價目表，其餘均需索取報價。其中一間在回覆消委會的問卷時亦只提供一小部分資料，收費透明度極低。該會促消費者「貨比三家」。

另有各項附加費須留意 獲調查的狗酒店多按犬隻體重或大小收費，以一隻狗寄宿7天來計算，所需費用由1,200元至5,600元，差距同樣近4倍。但不同狗酒店對犬隻的體形定義可能不同，例如一隻重約16公斤的狗在兩間酒店的價目表中，分別被視作中型犬或大型犬，前者每天寄宿費為350元，後者則需700元，寄宿7天兩者相差可達2,450元。

此外，消費者作預算時也要留意收費準則和各項附加費，如沖涼費、餵藥費或陪診費等。例如一隻16公斤的狗，有一間狗酒店視為中型犬，另一間則視其為大型犬，兩者收費可相差一倍；亦有3間狗酒店強制要求寵物入住當天須沖涼，體重16公斤的犬隻收費可達575元。

受調查的全部寵物酒店亦要求主人預繳費用以確認留位，由最低的500元至全期寄宿費用不等，部分改期則需收取行政費。消委會又指，有8間寄養所以條款或免責聲明為由，表明不會承擔任何法律責任或提供任何賠償。