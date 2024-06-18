平價機款整體表現反較佳

【本報訊】挑選空氣清新機未必愈貴愈好！消委會測試的10款空氣清新機售價由1,798元至7,880元不等，發現部分樣本雖然售價較低，但除污效果表現不俗。其中約2,980元的「LG」AS60GHWG0及約1,899元的「小米Xiaomi」空氣淨化器4 Pro整體表現較佳，前者能源效率表現出色，假設每日開16小時，每年電費僅約341元。後者則在去除甲醛速度較快，均獲4星半總評（5星滿分）。

該會提到，7,880元的「dyson」Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP03備有實體遙控器；4,480元的「SHARP」KI-N50A-W設有加濕功能；2,680元的「Panasonic」F-PXV35H機身較纖薄及輕巧，在整體表現不俗下獲4星評級。不過，用戶需定時更換其過濾器以維持空氣淨化的效能，更換愈頻密，整體成本愈貴。

計及10年過濾器 貴達1.2萬 消委會發現部分過濾器建議使用時間較短，其中b-MOLA樣本每次需要更換兩個過濾器，由於其建議使用時間亦較短，若每6個月更換一次，首10年更換過濾器的開支可達7,524元。「小米Xiaomi」樣本建議過濾器的使用時間亦較短，更換過濾器的成本並不低。各樣本機價加上首10年的過濾器費用計算，樣本間總成本分別為2,600元至12,412元。

「dyson」表示，該產品催化濾網能把甲醛分子分解成微量的水和二氧化碳永遠毋須更換，因此機器的長遠維護費用亦較低。他們又指僅以淨化污染物的速度並不能反映空氣清新機於現實家居中的全部性能及表現，又指應從智能感測、高效過濾和氣流投射3方面評估淨化性能。