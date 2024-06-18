「快速炒魷」機制 議員質疑無作為

【本報訊】政界不時批評公務員各自為政及「少做少錯、唔做唔錯」，直指必須改變官僚文化。政府推行俗稱「快速炒魷」機制的簡化解僱機制，着令表現不佳的公務員退休，實施半年僅向6名公務員發出相關通知書，其中一人將被着令退休，一人自行辭職。有議員曾質疑相關數字與改革前分別不大，但當局估計未來數字會增加。

實施半年僅發6通知書 政府去年9月起簡化處理表現欠佳公務員的機制，包括將申述機會由4次減為兩次、規定觀察期只可在特定情況下延長一次，以及取消部門內設獨立委員會等。而實施簡化機制半年，有6人被當局向其發出通知書。其中一人在指定觀察期內工作表現有改善而獲部門暫緩執行；一人自行辭職；一人在指定觀察期內工作表現仍然欠佳而將獲發擬令退休通知書；其餘3人仍在指定觀察期。

實際上，有議員質疑公務員團隊中是否只有數名表現欠佳的公務員，認為數字對比未改革前分別不太大，擔心成效不及預期，「鐵飯碗」不再之說只是空談。有議員更指2022/2023年度因革職已離職的公務員有47個，而上年有優化欠佳公務員提早退休機制，但運作至今半年時間，只有6個人被啟動機制，質疑革職和勒令提早退休的機制有何不同。

當局回應時指勒令退休為針對長期工作表現不合標準的公務員，而革職是因為公務員違規干犯紀律事宜，進行程序後革職，兩者一個是針對紀律，一個是工作長期不佳，又指新機制需要經過一段時間去輔導同事、觀察期，才會啟用機制，而半年6宗，對比以往未簡化機制前，是「一個唔少嘅數字」，估計未來數字會增加，認為機制「成功」。