檢驗培訓效能 當局拒考試評分

【本報訊】政府在2023年12月13日發出更新版《公務員守則》諮詢稿，並於6月7日以公務員事務局通告的形式頒布更新版守則，立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨討論更新版守則，有議員詢問如何檢驗公務員的培訓效果，又對公務員發表的意見，是否令人聯想公職身份的準則存疑。

政府表示發表更新版守則後，會見了職方代表，諮詢期已在2024年1月19日結束，大部分意見均支持更新《守則》。為回應部分公務員對更新版《守則》的疑問，政府指擬備了一些「常見問答」，例如更新版《守則》的適用範圍、以公職或私人身份發表言論和參與活動的要求和要注意的地方，以及工會成員為公務員爭取薪酬福利的事宜等。

批評政府 須自行拿捏分寸 守則指出公務員以個人身份發表意見或進行活動時，不論該意見或活動是否與其公職有關，須避免令人誤把他們的意見視為官方立場，而公務員經常面對市民大眾，其個人行為操守很容易令人聯想到其公職，因而或多或少受到公眾監察，所以公務員須時刻謹慎。

議員周小松關注如公務員以個人身份批評政府，會被人聯想起公職身份，政府有何準則去判斷那個人的言論，會引起聯想相關身份。又指如果造成對政府禁聲的情況，相信對政府管治不是好事。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，並非和公務員、勞工政策無關的政策，如打正旗號以公務員工會身份批評，「可能有一啲問題」，但相信同事能拿捏分寸，至於如何判定是否令人聯想公職身份，她指要同事自己拿捏，較高級的人士要更小心，如廣為人熟悉，容易令人聯想該人公職。

議員蘇長榮詢問會否採用考試方式檢驗培訓效果，楊何蓓茵則指培訓為心態培養、個人品格和態度，因此很難用考試的方式，但會用日常表現評核。另外，楊何蓓茵表示如公務員真正面對國安風險，但表現不佳，是「好嚴重嘅事情」，會嚴肅處理。