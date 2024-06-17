龍七公：加強控煙力度 邁向無煙香港

本港致力於2025年將吸煙率由9.1%降至7.8%。政府連續兩年增加煙草稅後，近日根據2023年主題性住戶統計調查結果及公眾諮詢意見，計劃短期內推出10項控煙措施，例如排隊時禁止吸煙、全面禁止另類吸煙產品等。可見當局控煙決心，我身為立法會衞生事務委員會委員，贊同有關決定，並且會全力支持當局將於本年底向立法會提交的修例建議。

面對本港私煙問題氾濫，檢獲數量較以往增多，銷售手法亦層出不窮。10項短期措施中，我個人較關注的是打擊私煙策略，尤其樂見政府回應我早前在《2024年應課稅品（修訂）條例草案》法案二讀意見，引入完稅煙標籤制度，有助執法部門核實，亦協助商戶及市民識別是否為「老鼠煙」，避免誤墮法網；提高未完稅煙相關罰則，並將走私香煙的罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》附表內，列為嚴重罪行從而加強阻嚇，雙管齊下打擊私煙。

簡化流程 增聘人手 提高罰則打擊私煙實有必要，但關鍵仍在於當局是否加強力度，有效執法。我在法案委員會審議煙草稅加幅時詢問過當局，面對隨處可見的私煙廣告，由2021年至今，控煙酒辦成功檢控派發吸煙產品傳單的違例者為何只有12個？當局對此表示主要針對在公共屋邨派發吸煙產品傳單情況，2022年控煙酒辦聯同警方與房屋署建立合作機制，當發現有人派發相關傳單，屋邨職員會即時聯絡警方協助，再將案件轉交控煙酒辦作進一步調查跟進。但上述執法程序與檢控流程過於複雜，私煙買賣甚少會明目張膽發生，過程時間好短，單靠屋邨職員發現截停並不足夠，我認為當局應要簡化執法流程、擴大巡查範圍，加強檢控力度，並增派人手高調打擊。

據悉，當前市面上流通不少違法出售的無煙煙草，此類產品常常以「草本清新劑」為名，並以極低價錢，誤導市民購買的咀嚼煙草。但因應無煙煙草只受限於《公眾衞生及市政條例》，海關無權規管，只能轉介食環署跟進調查。鑑於目前控煙措施主要針對傳統煙草或另類吸煙產品，我認為當局亦要加強對無煙煙草的打擊，協調各執法部門配合，避免無煙煙草氾濫。此外，控煙酒辦公室去年共接獲21,132宗投訴，但控煙酒辦人手現時明顯不足，為更有效應對未來增加的控煙工作，當局亦應積極增聘人手，以處理、調查及檢控所有吸煙相關罪行。

對於有意見指政府嚴厲控煙，將影響旅客來港意欲，我並不贊同。正如當局指出，新加坡及泰國的控煙政策比香港嚴厲，但也未有影響遊客或商務客到訪。一直以來，政府都是採取多管齊下、循序漸進的辦法實行控煙、禁煙政策，訂立煙草終局的時間表及路線圖並邁向無煙香港是作為先進文明城市的願景，社會上不吸煙的人數始終佔大多數，我相信無煙健康的香港只會吸引更多旅客訪港。