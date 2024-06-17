笑看天下：世界何以難見和平

2024年已過了一半，然而世局依然動盪不安，世界難以和平。以哈戰事持續，聯合國日前公布一份獨立調查報告，指以色列和哈馬斯等巴勒斯坦武裝組織至去年底，均犯下戰爭罪行，違反國際法。

有關報告指以哈雙方都分別作出性暴力行為，其中指控以色列以飢餓作為戰爭手段，以及犯下「滅絕」等反人類罪。世界衞生組織總幹事譚德塞亦表示，加薩自以哈爆發戰爭，有逾8,000名不足5歲的兒童被評為急性營養不良，當中1,600人屬嚴重；若然沒有適當醫治，急性營養不良嘅死亡率高達21%。

以色列照例否認指控，其駐日內瓦聯合國使團形容報告再次反映「有系統的反以色列歧視」；其外交部則抨擊報告「充斥謊言及對以軍血的誹謗」。不過，事實勝於雄辯，聯合國發表的報告稱死於加薩以哈戰爭兒童之多，佔了去年全球衝突罹難兒童總數近40%。聯合國的報告亦強烈指斥哈馬斯的罪行，如武裝組織於擄拐民眾嘅過程中，大規模施加肢體、精神、性暴力和侮辱，亦有證據表明武裝分子褻瀆屍體，包括性方面嘅褻瀆、斬首、焚燒肢體部分等，呢啲行為均構成戰爭罪行。

以哈停火協議一直只聞樓梯響，以哈雙方不停要求修訂。哈馬斯尋求嘅係永久停火，以軍從加薩地帶撤出，流離失所嘅加薩民眾返回家園等。以色列媒體報道哈馬斯要求中國作為擔保人之一，以色列和美國都拒絕！

美國一直視中國為假想敵，一切政策無不針對之，哪會為中國一直努力於落實「兩國方案」推一把吖！只要中國贊同的老美必反對，中國反對霸權主義，美國卻熱衷於此，世界有乜辦法唔動盪！