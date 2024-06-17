撥亂反正：英美法官 不要也罷

英國法官岑耀信及郝廉思，在香港攬炒派初選顛覆案宣判後，雙雙辭任香港終審法院非常任法官，加上加拿大女法官麥嘉琳亦於差不多時間，通知港府會在任滿後退休，不再續任終院。一眾西方反華媒體即高唱香港出現海外法官離職潮，反映法治退倒、司法獨立無存云云。

早於反修例黑暴風波期間，英國的反華政客已無所不用其極，試圖迫使當地的法官辭任及拒絕續任香港的終院職務，當時岑耀信曾表明不應將司法工作政治化。隨着初選顛覆案宣判，擁有英國公民身份的黎智英案審訊進入最後階段，再加上英國大選臨近，針對海外及本地法官的政治攻擊再度升溫，包括要求新上台的英國政府制裁相關司法及檢控人員。這才是赤裸裸的破壞法治和干預司法，英國政客的雙重標準並不亞於美國。

岑耀信的辭職理由之一，是聲稱《港區國安法》打擊和平異見，認為法官不應為該等「惡法」背書判案。但眾所周知，英國在去年訂立的加辣版《國家安全法》，遠比香港的任何一條新舊國安法例都更惡更狠。不過，由於岑耀信早已在英國法院退休，因此也不存在需否辭職抗議的問題。

麥嘉琳的任期下月底屆滿，之後終院僅餘7名海外法官，當中3人是早前委任的英國退休法官，年紀已相當老邁，隨時會「二次退休」不再續任。其餘4位全部來自澳洲，現屆澳洲政府致力與中國改善關係，相信此4人在短期內都不會出問題。

事實上，整個終院海外法官制度，粉飾作用大於實際，有沒有這些洋法官，對終院的司法人手和審判質素並無大影響。美英的法官不想來就算了，大可找些來自新西蘭、南非、新加坡、馬來西亞等與華友好的普通法地區的法官充數。