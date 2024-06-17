自成一家：新西蘭為何不反華

新西蘭和澳洲都是大洋洲國家，又是以白種人佔多數國民的前大英帝國成員國，文化習俗非常相似。有趣的是，近些年澳洲反華，新西蘭卻對中國相對友好。縱使在五眼聯盟的壓力下，新西蘭一方面選擇跟隨聯盟制衡中國，另一方面也致力追求相對獨立自主的對華政策，試圖靈活而謹慎地在中美之間不選邊站。

近日中國國務院總理李強展開一連8天的三國外訪活動，其中新西蘭是李強此行的首站，也是2017年以來再次迎來中國總理到訪。兩國領導人會談後，同意擴大雙邊貿易投資合作規模，以及啟動服務貿易負面清單談判，意味中紐關係穩定向前發展，不像中澳關係起伏不定。

翻看資料，中國是新西蘭最大的貿易夥伴，去年雙邊貿易額更高達220億美元，許多人以為經濟因素是新西蘭不反華的最大原因。然而，中國和澳洲的貿易關係同樣密切，中國既為澳洲最大的貿易夥伴，也是澳洲鐵礦石的最大進口國，可見新西蘭對中國的立場溫和，經貿因素並不是唯一的原因。

依我來看，一個關鍵的原因是澳紐國力不同。新西蘭面積僅約27萬平方公里，及甚少鐵礦等自然資源。新西蘭人自知國力弱小，選邊站未必有好處，心態上自然更接近瑞士，冀超脫於大國紛爭，保持中立成兩邊陣營拉攏的對象，從中獲利。

相比之下，澳洲除了國土面積有768萬平方公里，全球排名第六，在鐵礦、煤炭及其他礦產資源也十分豐富。這些得天獨厚的條件令澳洲高估自己，擔心中國將會入侵本國。所以過去幾年澳洲一直對中國充滿警惕，並且跟隨華盛頓，處處站在制華的第一線。但從中國人的角度來看，實在想不出中國有何必要千里迢迢入侵這麽一個偏遠的國家。