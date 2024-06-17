冰鑑春秋：色厲內荏貽笑大方

《論語‧陽貨》子曰：「色厲而內荏，譬諸小人，其猶穿窬之盜也與！」民進黨反對在野黨提出的立院改革，所持的理由一直是「沒有討論，沒有民主」，宣稱藍白不給他們討論的機會，所以要發動民眾走上街頭抗爭，還將在台灣各地輪流宣講，自詡訴諸民意、直球對決。

鑑於綠藍各自發動下鄉宣講活動勞民傷財，民眾黨提出乾脆舉辦電視辯論，讓各方都有機會宣揚理念，國民黨也附議贊成。然而口口聲聲指控在野黨「黑箱作業」的民進黨，此時卻悍然拒絕辯論，認為法案已經三讀，現在來辯論根本搞笑。

民進黨黨團總召柯建銘更以「私設刑堂」形容，認為藍白要求公開辯論是包藏禍心，還說明明行政院長卓榮泰立即要在立法院接受藍綠白三黨共25位委員的質詢，不在這裏說明，卻要另辦辯論，顯然有問題。

但正常人都知道，質詢與辯論根本截然不同，要讓民眾深入了解各方的真正主張，公開辯論絕對比單純質詢要好得多。何況，這不是提供主張討論的民進黨一個絕佳機會？為何要嚴詞拒絕呢？理由很簡單，在立院表決前，實際上舉辦過一場專報與3場公聽會，還有兩場審查會議，更有長達個半月的政黨協商，但民進黨從頭到尾不想進入實質討論，用盡各方式鬼扯。而他們對民眾宣傳的，更是謊話連篇，單純想用民粹來阻擋在野黨修法。

如沈伯洋誇張到提出藍白可能主張花10萬億元（新台幣‧下同）建京台高鐵，林明昕說連到便利店的主婦都會被立委質詢，苗博雅宣傳藍白要花兩萬億元建設花東，這般捕風捉影，就是民進黨所謂的直球對決。所以，一聽到要公開辯論，謊言當然經不起檢驗，只好色厲內荏，顧左右而言他。