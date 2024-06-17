橫眉冷看：美軍往後日子不好過

昨日本欄談到，中國的戰略是先瓦解美元，再圖瓦解美軍。美國軍隊每年開銷超過9,100億美元，佔去全球軍費的34%。

美軍花錢如流水，但經過利益集團層層盤剝，能夠落到軍工與軍隊手上的，其實不如想像般多。以美國空軍的B52型轟炸機為例，最早是在上世紀50年代服役，1962年便停止生產。這也就是說，如今使用的B52型轟炸機，最年輕的一架都已年逾花甲，歲數比筆者還要大，但它們還未能完成歷史任務。依照五角大樓的計劃，這批戰機最少須服役至2050年，若然經費不足，可能還要延長時限。

到時候，美軍部分B52型轟炸機可能年近百歲，就像中國小說戲曲中的楊門女將佘賽花，以百歲高齡還要披掛出征。佘太君的故事大抵只是虛構，但美軍這批戰機被勞役百年，卻極可能是事實。華盛頓政府不是有虐待狂，只是為勢所逼，表面看來，美軍是潑天富貴，實際上，美國國防部卻經常囊中羞澀。

中國的軍工產品價亷物美，美國卻恰恰相反，價高而質劣，性價比甚低，為了維持營運，便得這處省一些，那處省一些。五角大樓就像空心老倌所娶的老婆，家大業大，卻僅靠有限的金錢去支撐門面，這個家嫂真不好當。

美元暫時仍保持強勢，五角大樓的日子尚且如此艱難。日前有傳沙特阿拉伯將來買賣石油，不必再用美元結算，「石油美元」快將畫上句號。

過去我們口稱美金，覺得美元的價值等同黃金，但這樣的日子可能已經到頭了。失去強美元的支撐，美國不能再無限量發鈔，軍費將如何維持？這樣的一支軍隊，日後不必遭受攻擊，恐怕也會自行崩解。