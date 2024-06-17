強詞有理：最失敗聚會

有人形容，剛剛結束的G7峰會是這個富人俱樂部「最拉胯的聚會」，也就是「最失敗的聚會」。這不是唱衰，而是事實。一群內外交困、自身難保的西方政客，湊在一起圍爐取暖，幻想如何擊敗俄羅斯、如何遏制中國，真可謂癡人說夢。美國總統拜登和英國首相辛偉誠連任的希望固然很渺茫，法國總統馬克龍和德國總理紹爾茨的寶座也搖搖欲墜，一班今日不知明日事的政客誇誇其談，不是很可笑嗎？

G7全稱是「七大工業國集團」，曾經代表世界最先進、最強大的工業生產能力，惟時移世易，隨着東西方實力此長彼消，如今G7的工業產值加起來還不如中國一個國家，所謂的七大工業國早已名不副實，純屬浪得虛名。然而，這幾個漸漸沒落的國家依然不願面對現實，還想繼續掌控世界，還想繼續對其他國家發號施令甚至巧取豪奪，結果自然是力不從心，屢屢碰壁。

最匪夷所思的是，美國糾集整個西方陣營也無法擊敗俄羅斯，老羞成怒之下竟然發窮惡，將被凍結的俄羅斯資產所產生的利息，設立500億美元貸款，為烏克蘭提供援助。這就是此次G7峰會最令人惡心的動作，他們自以為得計，殊不知此等強盜行為無異於自毀根基，不但無法挽救烏克蘭，反而加速自身衰落。試想想，以後誰還敢將資產放在西方國家？危邦不入，亂邦不居，中國持續拋售美債，最終目標是全部清空，顯然是明智之舉。

事實上，除了針對俄羅斯，G7峰會另一矛頭就是中國，但無非還是重複陳腔濫調，甚麼「產業補貼」、「產能過剩」等等，找不到新的攻擊藉口。其實大家都知道，西方才是產業補貼的行家裏手，美國的《晶片法案》和《降低通脹法案》等等，難道不是產業補貼嗎？只許自己放火，不許別人點燈，正是老美的一貫邏輯。這一套過去還能奏效，現在已經不靈了，連美媒也不得不慨嘆：G7面對的是「難以駕馭的世界」。

這個世界之所以難以駕馭，正是G7一手造成。他們制訂的規則，自己從不遵守，還濫用制裁，破壞全球金融體系的穩定，而且構築貿易壁壘，打亂全球產業鏈和供應鏈。水能載舟，亦能覆舟，G7曾對發展中國家予取予攜，如今發展中國家迅速崛起，G7的好日子也就到頭了。相對於如日方中的金磚國家，G7顯得日暮途窮。