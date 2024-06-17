坦言集：石油美元

網上有消息傳出沙特阿拉伯與美國在1973年簽署的《石油美元協議》在6月9日結束，似沒有再續約。即是說石油美元的安排終結，但由此是否美元霸權也跟着結束呢？

美元的價值在《石油美元協議》之前是建基於可兌換定量的黃金。石油美元的出現是因為美國取消了美元與黃金的掛鈎，但卻是買賣石油的唯一貨幣，也即是美元與石油掛鈎。不過，價格不定，可隨市場供求變化起落，也即美元價值可升可跌。石油美元之能為全球大多數國家接受，是因當時沙特阿拉伯壟斷石油供應，與其他中東產油國組成石油輸出國組織（OPEC），主宰國際石油市場的供求和價格。然而，近年來石油的生產、出口再不限於OPEC國家，例如俄羅斯和非洲一些國家的生產與出口亦大。在壟斷國際石油市場形成了OPEC+的合作形式，但俄羅斯作為OPEC+的非OPEC大國，不必完全依靠沙特阿拉伯，也可以不用美元交易。特別是當美國制裁俄羅斯和伊朗，俄伊可不收美元出口。即使美國制裁或壓抑它們的出口，它們的出口依然不少。

另外，美國石油出口大增，形成與OPEC的競爭。OPEC與沙特阿拉伯在國際石油市場的控制因而大減。更且，石油的能源地位受清潔能源發展的威脅，石油作為戰略能源的壟斷地位大不如前，就算美國與沙特阿拉伯堅持石油美元，美元亦不可能保持過往的霸權地位。美元的價值便不是購買石油或能源的唯一國際貨幣。若不用買賣石油，即石油可用其他貨幣購買，持有美元有何特別價值呢？

美元霸權積累了龐大的美元資產，若全部套現，所得的美元全球氾濫，必引致通脹，美元貶值，或美元被他國棄用。但美元資產若不套現，讓美國政府用戰爭和其他手段打擊別國貨幣與經濟，美元便成為較安全的國際貨幣、國際資產。甚至可成為賭具，讓資本進行賭博式的投機炒賣。美國近一、二十年的情況已趨於此。也因此，美國可多發美元，擴大美元債務，以此維持泡沫下的經濟繁榮和龐大的戰爭機器、不停的戰爭。在這種局面下，石油美元的作用已逐步完結。可對美元霸權只增風險，沒有迅即爆發危機的威脅。美國還可繼續發債，發行美元，用美元與戰爭把任何與其競爭的國家與貨幣打垮。

在這個時候登高大呼美元霸權終結，未免有點輕率和輕敵了。