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粉嶺樹椏折斷 砸車擋路
塌落的樹椏阻礙路面。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨晨約7時，粉嶺和興村一露天停車場旁邊的一棵約10米高大樹，其中一段樹椏突然折斷倒下，小量枝葉壓落鐵絲網，其餘大部分則跌落巴士站旁邊地面，阻塞整條行人路，需要乘車的市民被迫繞出馬路。據了解，事件中有一輛私家車被砸中，幸好無人受傷，車主其後已將座駕駛離現場。
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